Кремль: Путин получает доклады ФСБ и МЧС о терактах на железной дороге

Президент России Владимир Путин всю ночь получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин уже поговорил по телефону с главой РЖД Олегом Белозёровым и губернатором Брянской области Александром Богомазом.

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд "Климов – Москва". Погибли семь человек, более 70 пострадали.

Аналогичное ЧП произошло в Курской области, там обрушился железнодорожный мост во время прохождения по нему грузового состава. Травмы получил машинист тепловоза. В СК причиной двух крушений назвали подрыв опор мостов, возбуждены уголовные дела по статье "Теракт".