В Брянской области обнаружили ещё одно повреждение железнодорожных путей

В Брянской области на участке Унеча - Жеча нашли повреждение железнодорожного пути, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд "Климов – Москва". Погибли семь человек, более 70 пострадали.

Аналогичное ЧП произошло в Курской области, там обрушился железнодорожный мост во время прохождения по нему грузового состава. Травмы получил машинист тепловоза. В СК причиной двух крушений назвали подрыв опор мостов, возбуждены уголовные дела по статье "Теракт".