Собянин поздравил сотрудников Мосводостока с юбилеем

Исполнилось 50 лет Мосводостоку и его уникальному флоту. Как написал у себя "ВКонтакте" Сергей Собянин, днём основания организации принято считать 1 июня 1975 года, когда был образован трест "Горгидроремонт".

Сегодня более четырёх тысяч специалистов Мосводостока создают в столице комфортную среду. На базе предприятия работает уникальный флот.

В его составе - специализированные суда, они каждый день патрулируют акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы. Среди них есть быстроходные катера, которые очищают воду.

Ещё на реках работают плавучие краны, они поднимают со дна отложения песка, ила и грунта. Буксирные катера проводят баржи и суда сквозь толстый лёд.

Мэр поздравил сотрудников Мосводостока с полувековым юбилеем и пожелал ими здоровья и благополучия.