В Брянской области объявлен трёхдневный траур

В связи с трагическими событиями на железной дороге 2, 3 и 4 июня объявлены в Брянской области днями траура. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор пообещал, что власти окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Богомаз выразил соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд "Климов – Москва". Погибли семь человек, более 70 пострадали.

Аналогичное ЧП произошло в Курской области, там обрушился железнодорожный мост во время прохождения по нему грузового состава. Травмы получил машинист тепловоза. В СК причиной двух крушений назвали подрыв опор мостов, возбуждены уголовные дела по статье "Теракт".