В Москву на лечение доставили пострадавших из Брянской области

В Москву прибыли пассажиры поезда, потерпевшего крушение в Брянской области. Минувшим вечером в Выгоничском районе автомобильный мост рухнул на железную дорогу, когда по ней двигался пассажирский поезд. В результате трагедии семь человек погибли, десятки пострадали. В числе пострадавших есть дети, их готовы принять столичные клиники. 11 взрослых уже госпитализировали.

Поезд на Киевском вокзале с нетерпением ждали родственники пострадавших и врачи. Детей с тяжёлыми травмами, в том числе черепно-мозговыми приняли в клинике Рошаля и РДКБ. Их доставили туда авиабригадой "Медицины катастроф".

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших. Он сообщил, что московские медики оказывают помощь пострадавшим при крушении моста в Брянске. Столичные клиники принимают на лечение детей и взрослых, пострадавших в происшествии.

Тем временем на месте катастрофы продолжается восстановление повреждённых путей. Привлечены два ремонтно-восстановительных поезда и две единицы инженерной техники, которые проводят работы по демонтажу фрагментов моста и освобождению железнодорожного полотна от сошедших с рельсов локомотива и вагонов.