Стартовал проект "Лето в Москве". Куда сходить и что посмотреть

1 июня в столице стартовал грандиозный городской проект "Лето в Москве". Он объединит множество фестивалей и разнообразных мероприятий. К примеру, сегодня началась рыбная неделя. Вплоть до конца будущих выходных на нескольких площадках в городе ловят, жарят, варят, тушат и солят всё, чем богаты моря, омывающие нашу большую страну.

Гигантский лосось, треска - из Мурманска, нерка и зубатка - с Дальнего востока, камбала и ставрида - с юга. А ещё есть морепродукты на любой вкус - осьминоги, кальмары, устрицы. Всё это рыбное богатство и свежее, и охлаждённое, и копчёное, в масле со специями или маринаде. Можно даже самим и не готовить.

В этом году к фестивалю присоединились сразу триста московских ресторанов. И каждый старается удивить необыкновенным меню. Команды известных ресторанов работают прямо на фестивальных площадках. На огне жарятся котлеты из минтая и командорского кальмара, томится блюдо с необычным названием помакуха.

Объединённая команда шеф-поваров из разных городов страны и вовсе пошла на рекорд - сварили уху объёмом сто пятьдесят литров. Публика внимательно следила за всеми этапами приготовления. Во время приготовления "Большой ухи" рассказывали о рыбе - её свойствах и пользе, о том, как правильно выбирать.

На Школьной улице открылась выставка, посвящённая истории российского флота от времён Петра Первого до ХХ столетия. Форма моряков, предметы снаряжения, утварь. А в Капотне на берегу Москвы-реки соревнуются настоящие асы рыбной ловли. Осетров в Москве-реке, конечно, не поймать, но водятся и плотва, и лещ, и окунь, и карп, и судак. Есть за что рыбакам-профессионалам бороться, ведь главный приз чемпионата нешуточный - миллион рублей.