Зеленский подтвердил участие Украины в стамбульских переговорах

Владимир Зеленский подтвердил участие Киева в переговорах 2 июня в Стамбуле. Украинскую делегацию, как и прежде, возглавит министр обороны Рустем Умеров, сообщает RT. Турецкий телеканал TRT утверждает, что встреча российской и украинской делегаций начнётся в 13 часов во дворце Чираган.

Известно, что российская делегация уже вылетела в Стамбул. Ранее в Кремле заявляли, что Москва рассчитывает на обсуждение с украинской стороной проектов мирных меморандумов.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Он уже состоялся и прошёл в три этапа. Также предложено обменяться планами по выработке соглашения о прекращении боевых действий.