Российская делегация вылетела в Стамбул для участия в переговорах с Украиной. Об этом сообщает RT.

Её, как и прежде, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Украина уже подтвердила своё участие в переговорах. Они должны состояться завтра, 2 июня. Турецкий телеканал TRT утверждает, что встреча российской и украинской делегаций может пройти во дворце Чираган.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Он уже состоялся и прошёл в три этапа. Также предложено обменяться планами по выработке соглашения о прекращении боевых действий.