Дроны для ударов по воинской части под Иркутском запускали из кузова фуры

Фура, из кузова которой были запущены беспилотники по военным объектам в Иркутской области, блокирована. В регионе идут оперативно-розыскные мероприятия, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Он побывал на месте атаки дронов в Усольском районе и провёл оперативное совещание с руководством города и района. Было решено ввести на месте режим повышенной готовности.

Губернатор поручил главам Усолья-Сибирского и Усольского района обеспечить пожарную безопасность. Он также сообщил, что на участке трассы Р-255 "Сибирь" временно закрыто движение транспорта.

Около двух часов назад Кобзев сообщал, что беспилотники впервые атаковали военный объект в Сибири. Ударам подверглась воинская часть в посёлке Средний. Ещё один сброс взрывного устройства был на старое здание в Новомальтинске.