Минобороны: В пяти регионах России FPV-дронами атакованы военные аэродромы

1 июня киевским режимом был совершён теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были отражены. Об этом сообщает Минобороны.

В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники. Пожары ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны, отметили в военном ведомстве.

Ранее сегодня главы Мурманской и Иркутской областей сообщали об атаках беспилотников. Впервые с начала спецоперации удар был нанесён по военному объекту в Сибири. Там, по сообщению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, для запуска дронов использовалась фура.