"Искандер" нанёс удар по палаточному лагерю ВСУ на полигоне "Новомосковск"

Армия России нанесла удар ракетным комплексом "Искандер" по палаточному лагерю ВСУ в Днепропетровской области. Он располагался на полигоне "Новомосковск".

В лагере близ села Гвардейское были расквартированы бойцы 158-й и 33-й отдельных механизированных бригад ВСУ, сообщили в Минобороны.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.