Российские войска усиливают натиск на вражеские позиции в ДНР

Российские войска в ходе операции по созданию зоны безопасности для нашего приграничья взяли под контроль в Сумской области еще один населённый пункт - Алексеевку. А на линии соприкосновения в ДНР наши бойцы усиливают натиск на вражеские позиции.

Минобороны показало видео работы расчета РСЗО "Торнадо-С" в Харьковской области по ликвидации склада с боеприпасами и вооружением противника. Для уничтожения обнаруженных разведкой целей хватило мощности одной установки. Сменив место, чтобы не попасть под ответный огонь неприятеля, расчеты "Торнадо" готовы действовать уже через несколько минут после получения новых координат.

Пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" поразил экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. Удар был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.