Представлены новые герои СВО

Представлены новые герои спецоперации.

Младший сержант Роман Моисеев, санитар-инструктор мотострелковой роты, спас жизнь раненому сослуживцу. Рискуя собой под минометным огнем и атаками беспилотников, Роман добрался до бойца, оказал ему первую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

Гвардии младший сержант Руслан Бекмуратов вез боеприпасы на передовую, когда заметил приближение вражеских FPV-дронов. Меткими выстрелами Руслан уничтожил коптеры, они сдетонировали в воздухе, не причинив вреда технике и грузу. Доставив снаряды штурмовикам, Бекмуратов эвакуировал с линии соприкосновения трёх раненых военнослужащих.