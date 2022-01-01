В Минобороны отчитались о 162 сбитых украинских дронах

В период с 20.10 вечера 1 июня по московскому времени до двух часов ночи 2 июня по московскому времени дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 162 украинских дрона. В частности, 57 БПЛА – над Курской областью, 31 дрон – над Белгородской областью, 27 беспилотников – над Липецкой областью, 16 БПЛА – над Воронежской областью, по 11 дронов – над Брянской и Рязанской областями, шесть дронов – над Орловской областью, два беспилотника – над Республикой Крым и один БПЛА – над Тамбовской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее армия России нанесла удар ракетным комплексом "Искандер" по палаточному лагерю ВСУ в Днепропетровской области. Он располагался на полигоне "Новомосковск". В лагере близ села Гвардейское были расквартированы бойцы 158-й и 33-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Отметим, что 1 июня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были отражены.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.