На месте обрушения моста в Брянской области провели восстановительные работы

С максимальной оперативностью в Брянской области проведены восстановительные работы на месте обрушения моста.

Специалисты расчистили участок железной дороги Выгоничи-Пильшино, ближе к полуночи движение поездов было открыто. По аналогичному сценарию накануне совершен и подрыв на железнодорожном мосту в Курской области, обошлось без жертв. Там на восстановление путей потребуется несколько суток.

По последним данным, после трагедии в Брянской области, жертвами которой стали семь человек, 55 пострадавших находятся на лечении в больницах, состояние четверых врачи оценивают как тяжелое. 11 раненых доставлены в Москву, в том числе четырехмесячный ребёнок. 2 июня в регионе - первый из трех дней траура по погибшим.