Лавров и Рубио обсудили украинский кризис и предстоящие переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с кризисом вокруг Украины. Кроме того, Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрыва железнодорожной инфраструктуры в Брянской области.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле 2 июня.