В Польше завершился предварительный подсчет голосов во втором туре президентских выборов. Немногим более 50 процентов голосов получил оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий. Его поддержала консервативная партия экс-премьера Ярослава Качиньского.

49 с небольшим процентов - у мэра Варшавы Рафала Тшасковского от правящей партии. Ночью он поспешно объявил о своей победе, однако перевес оказался у его соперника. Явка превысила 70 процентов.

Оба кандидата крайне негативно относятся к нашей стране, поддерживают санкции ЕС и вооружение Украины. Победивший Кароль Навроцкий внесен МВД России в список разыскиваемых лиц по делу об уничтожении памятников советским воинам на территории Польши.