Россия действительно получила от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Об этом рассказал в воскресенье, 1 июня, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский.

Как уточнил политик в комментарии RT, киевский режим передал российской переговорной группе свой проект мирного меморандума на украинском и английском языка. Однако "ничего, мы справились", поскольку в нашей делегации имеются люди, знающие разные языки, в том числе двое свободно владеют японским.

Мединский также отметил, что основные тезисы украинского документа уже были опубликованы в западной прессе. Речь идет о публикации американских СМИ, согласно которым Киев предлагает России прекращение огня на суше, на море и в небе, а мониторинг соблюдения этого условия хочет поручить неким международным партнерам.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский негодовал, жалуясь, что Москва так и не предоставила свой проект мирного меморандума — якобы потому, что хочет "обмануть страны, еще пытающиеся влиять на Москву словом, а не давлением".

В Кремле отмечали, что рассчитывают на обсуждение в Стамбуле двух проектов документа — и украинского, и российского — однако обнародовать свой меморандум в подробностях Москва не собирается.