ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Приморье

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России (ФСБ) по Приморскому краю предотвратили диверсию на участке Дальневосточной железной дороги. Об этом в понедельник, 2 июня, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в региональном управлении спецслужбы, двое 19-летних местных жителей по заданию украинских спецслужб в расчете на денежное вознаграждение попытались поджечь релейные шкафы на железной дороге.

Ведется расследование по пункту "а" части 2 статьи 281 Уголовного кодекса России "Диверсия", оба задержанных арестованы, сообщает РИА Новости.

Это произошло после терактов на железнодорожных путях в Курской и Брянской областях. В первом случае автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд, во втором — обрушился железнодорожный мост во время прохождения по нему грузового состава. В Следственном комитете России причиной двух крушений назвали подрыв опор мостов. При этом уже после случившегося в Брянской области выявили еще одно повреждение железнодорожных путей, но новой трагедии удалось избежать.

До того полицейские задержали в Ростовской области 19-летнего молодого человека, который планировал поджечь релейный шкаф на железной дороге. Молодой человек рассказал, что с ним через мессенджер связался некто под видом сотрудника правоохранительных органов и начал угрожать, потребовав устроить поджог.