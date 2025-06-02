Мошенники придумали, как обмануть россиян с помощью зубастика Лабубу

Мошенники начали красть у россиян Telegram-аккаунты под видом розыгрышей игрушек Лабубу.

Желание получить игрушку толкает россиян на сомнительные схемы, сообщили РИА Новости в компании F6. Бот в Telegram предлагает игрушку за отзыв. Для этого якобы нужно поделиться своим контактом, а затем ввести поступивший код от мессенджера.

"На самом деле это код доступа в аккаунт", - сказали в компании.

Другие боты проводят фейковые розыгрыши зубастика Лабубу. Для участия необходимо подписаться на определенные Telegram-каналы, которые рекламируют мошеннические схемы.

Кроме того, спецалисты нашли несколько аккаунтов и ботов в Telegram, где ведется фейковая продажа игрушек. После того, как покупатель перевел деньги, продавец перестает выходить на связь, уточнили в F6.

Ранее стало известно, что Роскачество проверит монстров Лабубу на безопасность. Оригинальная игрушка стоит от 10 тысяч рублей, но на маркетплейсах можно найти реплики от 500 рублей.