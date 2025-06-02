В России предложили изменить правила тонировки автостекол

В России могут пересмотреть требования к тонировке передних боковых стекол автомобиля.

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому будет разрешено использовать для тонировки стекол пленку со светопропусканием не менее 60%. При светопропускании стекол менее 42% будет грозить штраф в размере одной тысячи рублей. Лобовое стекло тонировать будет нельзя.

Тонирование стекол защищает салон авто и водителя от прямых солнечных лучей, говорится в пояснительной записке.

В настоящее время светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. За нарушение грозит штраф в размере 500 рублей. Ответственность будет наступать при светопропускании стекол менее 42%. Лобовое стекло тонировать будет нельзя.