Американская сторона не снабжала украинских военных какими-либо сведениями или разведывательными данными для нанесения ударов по российским аэродромам. В этом заверили осведомленные источники в Вашингтоне.

Как утверждают собеседники CBS News, Соединенные Штаты "не делились информацией с (главой киевского режима Владимиром) Зеленским и его командой, участвовавшими в операции". Под операцией подразумеваются удары украинских дронов по пяти регионам России, где расположены военные аэродромы.

Отрицая свою причастность к случившемуся, американские чиновники уверяют, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали и использовали "собственную информацию" для этих атак.

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа американские спецслужбы временно приостанавливали обеспечение киевского режима разведывательными данными, но вскоре вновь его возобновили. В администрации президента США объяснили это тем, что киевский режим якобы демонстрирует приверженность мирным переговорам.

Российские власти при этом подчеркивали, что передача украинским националистам разведывательных данных в режиме реального времени означает непосредственное участие западных спонсоров в подготовке Украиной диверсий на территории России.