Еще один российский регион ограничил мобильный интернет

В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщают местные жители и средства массовой информации.

Справедливость этих сообщений подтвердил глава региона Роман Бусаргин. Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что ограничение носит временный характер и продиктовано необходимостью обеспечения безопасности.

Губернатор Саратовской области призвал жителей региона отнестись к принятой мере с пониманием.

Ранее на аналогичную меру решились власти Липецкой области. Глава региона Игорь Артамонов пояснил, что решение о временном отключении мобильного интернета принято военными в целях безопасности после того, как за одну ночь силы противовоздушной обороны сбили 127 украинских беспилотников над различными регионами России.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что беспилотники научились ориентироваться в пространстве за счет мобильного интернета. Дроны могут "снимать" необходимые данные буквально с вышек, которые передают интернет-сигнал, поэтому теперь их тоже начали глушить.