Собянин: Форум "Облачные города" в этом году будет посвящен роботизации

Роботизированные технологии и искусственный интеллект станут главными темами форума "Облачные города" в этом году. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин, он пройдёт в столице в середине сентября и объединит участников из более чем 35 зарубежных стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.

Соберутся представители органов власти, бизнеса, научно-технологического сообщества, ведущие эксперты. Они обсудят стратегии развития городов до 2040 года. По итогам форума ожидается и подписание ряда соглашений о сотрудничестве. А после деловой программы гости смогут ближе познакомиться с Москвой.

