Убирает дома и выращивает смородину: как живет звезда "Дом-2" Май Абрикосов

Многие помнят кучерявую звезду золотого состава "Дом-2" Мая Абрикосова. Харизма, миловидная внешность, рост под два метра и роман с Аленой Водонаевой сделали его буквально звездой проекта. В середине двухтысячных девчонки буквально сходили с ума по нему. Роману Тертишному (а именно так на самом деле зовут Мая Абрикосова) прочили громкую карьеру. Но спустя три года молодой человек разочаровался в проекте.

Покинув "Дом-2", Абрикосов помыкался немного в Москве и вернулся в родное село Коротояк Воронежской области, где занялся хозяйством. Больше в телевизионных проекта он не участвовал, но иногда давал интервью и писал статьи, в которых жестко критиковал проект, бывших коллег и особенно Ольгу Бузову.

Май Абрикосов (Роман Тертишный) признавался, что участие в проекте повлияло на его психику. Ему даже пришлось какое-то время лечить неврозы.

Сейчас 43-летний Май ведет аскетичный образ жизни: копается в огороде, выращивает смородину и кабачки. СМИ со ссылкой на односельчан бывшей телезвезды утверждают, что он редко выходит к людям, предпочитая одиночество.

Впрочем, в жизни Абрикосова есть не только огород. Месяц назад он неожиданно решил заняться бизнесом и открыл клининговую компанию, выяснил Mash. СМИ сразу же бросились писать, что звезда "Дом-2" стал уборщиком в родном селе, но на деле оказалось, что он руководит небольшой бригадой. В Коротояке он лишь зарегистрировал ИП. Где именно планирует убираться бригада Абрикосова, пока не сообщается.