Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с российской стороной.

Об этом утром 2 июня заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий. Переговорщиков возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Переговоры запланированы на вторую половину дня во дворце Чираган.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, она прибыла в Стамбул накануне.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Он уже состоялся и прошёл в три этапа. Также предложено обменяться планами по выработке соглашения о прекращении боевых действий.