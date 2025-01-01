Москвичи получили шанс увидеть полярное сияние

Магнитная буря особой силы и продолжительности, начавшаяся в ночь на 1 июня, способна подарить жителям ряда регионов России необычное зрелище. Об этом рассказал метеоролог Михаил Леус.

Как написал эксперт в своем Telegram-канале, магнитная буря может стать причиной активных и простирающихся далеко на юг северных сияний. К вечеру 1 июня южная граница полярного овала — зоны возможных северных сияний — опустилась до 52 градусов северной широты. Это всего лишь на 250-350 километров южнее Москвы.

После захода солнца и при условии, что небо будет безоблачным, россияне смогут наблюдать полярное сияние, отметил Леус.

В апреле жители сразу нескольких регионов России смогли наблюдать северное сияние невероятной красоты. Это зрелищное природное явление озарило небо над Московской, Ленинградской, Псковской областями, Уралом, Татарстаном.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв предупреждал, что максимальная активность Солнца в текущем цикле наиболее вероятна весной-летом 2025 года. При этом конкретные даты рекордных вспышек и магнитных бурь научными методами предсказать невозможно, отмечал ученый.