Стамбул, день второй. Все, что нужно знать о новом раунде переговоров России и Украины

Площадь перед дворцом Чыраган. Именно здесь пройдет второй раунд российско-украинских переговоров, интерес к которым - максимально высокий. Журналисты начали собираться вокруг здания практически с рассветом. Несмотря на то, что по плану старт переговоров намечен только на час дня.

Мест для съемок в сравнении с дворцом Долмабахче, где проходил первый раунд, гораздо больше. Территория не настолько ограничена. Меры безопасности повышены. Просто так с улицы сюда не зайти. Тут несколько уровней проверки, и турецкая сторона довольно жестко контролирует ситуацию. Журналистов очень много: тут и российские СМИ, и местные турецкие, и международные агентства. Слышна и украинская речь. На территории дежурят кареты скорой помощи. Это неудивительно: погода в Стамбуле жаркая - обещают +26. Солнце довольно агрессивное, и ждать под ним, очевидно, придется немало.

Российская делегация прибыла в Стамбул накануне. Состав такой же, как и 16 мая. Помощник президента России Владимир Мединский, замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник главного разведуправления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Настроение у всех боевое и бодрое - об этом они еще накануне сообщили российским журналистам. Украинскую делегацию - как и в прошлый раз - возглавит министр обороны Рустем Умеров. Они тоже уже находятся в Стамбуле. Прибыли, впрочем, не одни. Для консультаций вновь приглашены британцы и французы. Хотя в Лондоне и Париже изначально заявляли, что приезжать не планируют.

Владимир Мединский также сообщил, что российская сторона получила украинский меморандум. Написан он на двух языках: на украинском и на английском. Представитель нашей делегации подчеркнул, что в составе делегации есть люди, владеющие разными языками, так что никаких проблем с пониманием текста нет. И пошутил, что справятся, даже если меморандум будет на японском, ведь среди наших представителей есть те, кто и на нем разговаривает.

Основные тезисы украинского меморандума публикует западная пресса. В частности, агентство Reuters пишет о том, что ключевые принципы Киева - это полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море. Все территориальные вопросы обсуждать при этом готовы, но только после выполнения этого пункта. Украинская сторона не возражает и против снятия некоторых санкций с России, впрочем, замороженные российские активы при этом должны будут уйти ей в качестве репараций. Обозначено и желание встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Содержание нашего меморандума не разглашается. Все необходимые комментарии по проекту обещают сделать сегодня.

Российская сторона неоднократно указывала на то, что самое главное для нас - это устранение первопричин конфликта и установление прочного мира. Старт второго раунда российско-украинских переговоров намечен на час дня по стамбульскому времени. Оно полностью совпадает с московским.