Разрушенные до основания ангары. Повсюду скрученные металлоконструкции, разбитые в крошку бетон, кирпич и асфальт. Это окраины городка Терны в Сумской области. Еще вчера здесь был пункт дислокации ВСУ. Сегодня - свалка стройматериалов. В ответ на атаки по российским регионам наша авиация нанесла серию мощнейших ударов по военной инфраструктуре националистов. В Житомирской области уничтожены как минимум два боевых самолета, включая F-16 и склад ракетного вооружения. Еще почти 80 человек ВСУ потеряли убитыми в учебном центре сухопутных войск. Среди них, не исключено, есть и натовские инструкторы из ФРГ.

Боевиков, отступающих от границы с Россией вглубь Сумской области, преследуют дроны со взрывчаткой на подвесах. Северный фронт для ВСУ превратился в кладбище людей, техники и военных планов. Это даже не кризис, а полный крах. Только за минувшие 10 дней наши подразделения освободили 15 населенных пунктов. А сегодня полностью взяты под контроль еще и Кондратовка, Владимировка и Карповка.

При поддержке артиллерии нашим бойцам удалось расширить полосу безопасности как минимум на 10 квадратных километров. А в эти минуты российские штурмовики освобождают Юнаковку. Половина поселка уже отбита. Окраины, куда отходят националисты, накрыли залпами реактивные установки.

Российский триколор и флаги подразделений - над деревнями Заря, Дачное и Дылеевка. Все три населенных пункта освобождены в течение последних суток. Националисты не смогли удержать позиции, несмотря на переброшенное подкрепление. Южнодонецкий фронт для ВСУ посыпался. В Дзержинске и Часовом Яре сопротивление бандеровцев сохраняется только очагами. Организованного нет. А значит, в ближайшие недели не будет и препятствий для наступления на Константиновку. Это ворота к главному и последнему укрепрайону ВСУ в Донбассе - краматорской агломерации.