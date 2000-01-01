В Санкт-Петербурге выпустили в море четырех серых балтийских тюленей

Необычных пассажиров везут в аварийном автомобиле со спецсимволикой - для безопасности и максимального комфорта. Они очень напуганы: ведь это еще совсем детеныши, им всего лишь по три месяца.

Чтобы самостоятельно жить в дикой природе, тюлень должен весить не менее сорока килограммов. Так как машинам выезжать на побережье запрещено, упитанных выпускников несут до воды по двое мужчин. А самых толстеньких везут на тележке.

Эти звери не выжили бы без помощи человека. Новорожденными щенками они остались без мам. Кого-то разлучила расколовшаяся льдина. Или самка выводила потомство на берегу, а ее спугнули. Обессиленных и умирающих тюленят находили люди на побережье ранней весной. Их отвозили в Центр спасения ластоногих - он работает в Петербурге более 10 лет. (

В Финском заливе сейчас обитает менее 2000 балтийских тюленей. Это популяция занесена в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения. Благодаря специалистам центру по спасению ластоногих их количество в Балтике не уменьшается.

В этом году люди принесли рекордное количество детенышей - 39. Специалисты центра даже построили настоящую тюленью больницу с отдельными боксами. В таких пластиковых ваннах пациентов удобно мыть, кормить и учить плавать.

"В этом году мы опробовали наш мобильный модуль, который готовы использовать в любых морях и озерах нашей страны. То есть он может быть использован и в Архангельске, и на Байкале, в Калининграде, фактически - в любом месте, где есть животные, которым нужна помощь человека", - отметила Елена Андриевская, заместитель директора Центра по спасению ластоногих.

И вот трогательный момент - возвращение подросших и окрепших щенков в родную среду. По традиции почетные гости тюленьего выпускного - те, кто подобрал щенков и отвез их на лечение. Каждый выпускает того, кого спасал. Люди фотографируют своих подопечных на память и желают долгого плавания в родной Балтике. А те отвечают фырчанием - то ли недовольны, то ли прощаются.

Подросшие тюленята за лето должны освоиться в родной стихии. Они научатся сами добывать себе рыбу, чтобы накопить еще больше подкожного жирка к зиме. А следующему брачному сезону уже смогут обзавестись потомством.