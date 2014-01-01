Актриса Татьяна Абрамова: "Приезжаю, а старшего ребенка нет"

Актриса Татьяна Абрамова пришла в студию программы "Звезды сошлись". Популярная актриса сообщила, что взяла ипотеку, чтобы обеспечить квартирой своего старшего сына Ивана. К слову, буквально накануне, 1 июня, ему исполнился 21 год.

Напомним, что сыновья Иван и Александр появились в первом браке Татьяны Абрамовой. Тогда она состояла в отношениях с фотографом, оператором Сергеем Кулишенко.

"Вот он в феврале месяце бросил женщину с ребенком. Я была на гастролях. Приезжаю, а старшего ребенка нет. Все, его комната свободна", - рассказала Татьяна Абрамова, имея в виду под женщиной с ребенком себя с младшим сыном Александром.

При этом актриса подчеркнула, что не спешит выплачивать ипотеку за сына. Она считает, что Иван сам должен приложить усилия, чтобы достичь результата.

"Ипотека не выплачена. Хочу, чтобы был стимул для старшего ребенка работать и выплачивать ее в дальнейшем самому", - сообщила актриса.

Отметим, что с 2014 года Татьяна Абрамова счастлива во втором браке. Актриса вышла замуж за актера Юрия Беляева.