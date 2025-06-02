Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 97

Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области увеличилось до 97.

В настоящий момент в больницах лежат 64 человека, четверо из них – дети, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. Часть пострадавших отправили на лечение в Москву. Семь пациентов, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии, сообщил "Известиям" помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Погибли семь человек.

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд "Климов – Москва". В регионе объявлен трехдневный траур.

Аналогичное ЧП произошло в Курской области - там обрушился железнодорожный мост во время прохождения по нему грузового состава. Травмы получил машинист тепловоза.

Следственный комитет по обоим крушениям возбудил уголовные дела о теракте.