В Иркутской области наградят жителей, пытавшихся помешать атаке дронов

В Усольском районе Иркутской области, где украинские националисты организовали атаку беспилотников, сохраняется контролируемая ситуация без какой-либо угрозы для населения. Об этом утром понедельника, 2 июня, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, доступ в район происшествия по-прежнему ограничен. Для всех видов транспорта закрыт небольшой участок федеральной дороги Р-255 "Сибирь" в Усольском районе. Действует объезд через село Мальта.

Кобзев отметил действия людей, которые пытались помешать атаке украинских дронов — в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами. Губернатор пообещал, что "в рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении".

При этом глава региона призвал жителей доверять только официальным источникам информации, не поддаваться панике и воздержаться от обсуждения случившегося в интернете.

Украинские националисты не прекращают многочисленные попытки ударить по российской земле беспилотниками, нацеливая их на жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. МЧС России рассказало, как следует вести себя при обнаружении БПЛА, чтобы максимально обезопасить себя и окружающих.