Ветеранам СВО помогут найти работу

Правительство России подготовило план, который поможет ветеранам специальной военной операции в поиске работы.

Он поможет военным повысить квалификацию или получить новую профессию, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"Президент подчеркивал, что нужно делать все возможное, чтобы наши защитники чувствовали, что они востребованы, могут работать, обеспечивать своих близких", - заявил он (цитата по ТАСС).

План предполагает программы наставничества, юридическую помощь, установление квот для приема на работу, а также стимулирование работодателей, трудоустраивающих участников СВО.