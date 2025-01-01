Состояние богатейших россиян выросло более чем на 22,5 млрд долларов

С начала 2025 года совокупное состояние самых богатых бизнесменов России увеличилось на 22,547 миллиарда долларов. Это следует из Bloomberg Billionaires Index.

Как уточняет агентство Bloomberg, составившее этот рейтинг, президент "Норникеля" Владимир Потанин нарастил состояние на 3,82 миллиарда долларов — до 31,7 миллиарда, акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов – на 3,7 миллиарда долларов — 16,9 миллиарда.

При этом у владельца футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев дела идут похуже, его состояние сократилось на 1,77 миллиарда долларов — до 9,21 миллиарда.

Ранее сообщалось, что количество российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes за год выросло со 125 до 146 человек. Прирост во многом обеспечен новыми людьми в списке — впервые в рейтинг попали сразу 15 человек.

Между тем самым богатым человеком Восточной Европы стал поставщик оружия Украине Михал Стрнад. Его оружейная компания Czechoslovak Group (CSG) за год увеличила состояние на 7,9 миллиарда долларов, а совокупный капитал оценивается в 17,1 миллиарда долларов.