Врачи спасают Филиппа Киркорова

На днях стало известно, что у Филиппа Киркорова серьезные проблемы со здоровьем. Сообщалось, что у поп-короля частичный некроз кожи после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге. Официальный представитель артиста сообщил, что лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось. Киркоров проведет под наблюдением медиков еще не менее двух недель.

Меж тем ходят слухи, что на самом деле у артиста проблемы со здоровьем начались после множественных пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова. Якобы вмешательства были сделаны с множественными нарушениями. Однако сам Тимур подобные слухи категорически опровергает. Также в новом интервью он сообщил, что врачи как могут спасают Филиппа Киркорова.

"Нет, это абсолютно неправда, могу вас заверить. Ни для кого не секрет, что он совсем недавно получил травму, и это все ее последствия. Но мы надеемся, что в ближайшее время он уже поправится. С ним занимаюсь не я, а определенные хирурги, которые специализируются на ожогах. И в целом я считаю, что они справляются", - сообщил Хайдаров.

При этом он подчеркнул, что последние преображения Филипп перенес еще год-два назад. Якобы с тех пор поп-король на хирургический стол не ложился. Хайдаров заявил, что с Киркоровым все в порядке, в настоящее время он "отдыхает и восстанавливает силы".

"Я считаю, что ему сейчас нужно и для себя немного времени, потому что все накопилось: и стресс, и травма, и нагрузка, и физическая усталость", - высказал мнение пластический хирург, пожелав при этом Филиппу скорейшего выздоровления, передает Starhit.