Путин назвал активное использование Байконура безусловным приоритетом

Активное использование космодрома Байконур и создание условий для его дальнейшей работы остаются нашими безусловными приоритетами. Такое заявление сделал в понедельник, 2 июня, российский лидер Владимир Путин в видеообращении по случаю 70-летия космодрома.

Владимир Путин назвал Байконур примером того, как сотрудничество и интеграция служат интересам двух государств — России и Казахстана, а также работают на повышение международного престижа и укрепление позиций России и Казахстана в различных высокотехнологичных отраслях.

За 70 лет работы с Байконура осуществили более 2,5 тысяч пусков, с его стартовых площадок на орбиту отправилось более 200 космонавтов. Создание и функционирование этого космодрома — настоящий подвиг, пример самоотверженности и героизма, приводит обращение президента пресс-служба Кремля.

В апреле на Байконуре прошла встреча главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова с заместителем администратора NASA по реализации космических программ Кеннет Бауэрсокс. Они обсудили не только сотрудничество на Международной космической станции, но и совместное празднование годовщины стыковки "Союз-Апполон".

Интерес к космодрому Байконур по-прежнему огромен, поэтому неудивительны отдельные попытки проникнуть на его площадки. 2 апреля сообщалось, что трое граждан Испании и гражданин Австралии задержаны на космодроме Байконур. Иностранцы пытались пробраться к зданию с советскими многоразовыми кораблями "Буран".