Минпромторг и Минздрав выступили за тотальный запрет вейпов

Вейпы следовало бы запретить в России полностью. Такое мнение высказал в понедельник, 2 июня, российский министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Политик поддержал позицию Министерства здравоохранения России, также ратующего за полное запрещение вейпов в нашей стране на законодательном уровне.

Как отметил Алиханов, "наверное, регулировать запретами все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично исключение". Глава Минпромторга, которого цитирует РИА Новости, подчеркнул, что выступает за тотальный запрет вейпов.

Этому предшествовало предложение законодательного собрания Вологодской области ограничить торговлю вейпами в Россию, о котором рассказал спикеру Государственной думы Вячеславу Володину вологодский губернатор Георгий Филимонов. Председатель нижней палаты парламента пообещал, что "обязательно инициативу рассмотрим, пригласим вас на обсуждение".

Между тем в России ужесточили наказание за продажу табачных изделий и вейпов несовершеннолетним. Для физических лиц штрафы вырастут до 300 тысяч рублей, для должностных — до 700 тысяч, для юридических — до двух миллионов рублей.

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