Роспотребнадзор оценил ситуацию с завозом опасного вируса из Турции

Случаи завоза вируса Коксаки в Россию не зафиксированы.

Об этом в понедельник сообщили "Интерфаксу" в Роспотребнадзоре, комментируя сообщения о массовых жалобах туристов российских туристов на случаи заболевания вирусом в Турции. По данным Telegram-канала "Осторожно, Москва", речь идет о 15 заболевших в отеле "Sunlight resort".

Ведомство сделало запрос о текущей эпидемиологической ситуации у Минздрава республики. Специалисты договорились оперативно обмениваться информацией.

Вирус Коксаки распространяется с едой и водой и воздушно-капельным путем. Первые сиптомы заболевания - высокая температура, боли в мышцах, рвота и диарея. Чтобы избежать заражения вирусом Коксаки, следует тщательно мыть руки, пить только бутилированную воду.