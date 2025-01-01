В Балтийском море в понедельник, 2 июня, начинаются учения Североатлантического альянса под названием Baltops 2025. Об этом рассказали в Военно-издательском институте при Министерстве обороны Польши.

Польские части также уже прибыли в Росток на северо-востоке ФРГ. Задачи учений будут выполнять ракетный фрегат ORP Gen. T. Kosciuszko и корвет ORP Kaszub из 3-й флотилии в Гдыне, а также два тральщика ORP Mamry и ORP Naklo из 8-й флотилии береговой обороны.

Также 6-й флот США направил на учения штабной корабль USS Mount Whitney. Бундесвер будет представлен фрегатом FGS Bayern. Британский флот направил на маневры крупную группу патрульных кораблей P2000. Также в учениях примет участие военная авиация.

В течение двух недель маневры проведут на обширных участках южной части Балтийского моря — от Датских проливов и полуострова Ютландия до Гданьского залива, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложения по реагированию на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море, представленные Морской коллегией. Ее руководитель Николай Патрушев подчеркивал, что при общем усилении активности НАТО на Балтике западники фактически совершают акты пиратства.

При этом власти европейских стран болезненно реагируют на присутствие России в регионе. 21 мая военные корабли и самолеты польских Вооруженных сил были задействованы в операции против танкера в нейтральных водах, когда в Польше решили, что судно может быть каким-то образом "связано с Россией".