Дмитриенко рассказал о чувствах к Пересильд

В апреле юная актриса, дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя, Анна Пересильд вышла в свет с Ваней Дмитриенко. на протяжении последних недель в Сети то и дело муссируются слухи о романтических отношениях между юной актрисой и молодым артистом. Поводом послужили съемки Пересильд в новом клипе Дмитриенко. Анна играла возлюбленную Вани.

О том, что у пары роман, стали говорить еще сильнее после того, как недавно журналисты сняли Пересильд и Дмитриенко во время нежного поцелуя. И вот теперь журналистка Ксения Собчак прямо спросила у Вани, какие отношения у него с Анной. Однако молодой артист предпочел уйти от ответа.

"Я испытываю большое уважение к ней, как к человеку. У нас теплые, классные отношения, человеческие. Тяжело больше сказать на эту тему, потому что у нас и правда теплые, крутые отношения. Таков ответ", - рассказал о своих чувствах Ваня Дмитриенко в новом выпуске шоу Ксении Собчак.

Ранее в Сети бывшая девушка артиста дала понять, что сладкоголосый красавчик, каким кажется со стороны Ваня, не так прост. Экс-избранница Дмитриенко предупредила всех его потенциальных дам, чтобы те держали ухо востро.