Богомаз назвал сроки строительства моста взамен обрушившегося

На строительство нового моста вместо обрушившегося потребуются до четырех месяцев.

Срок восстановления дорожного сообщения может быть сокращен, если в федеральном центре будет принято решение назначить строительную организацию без конкурсной процедуры. В этом случае строительство займет 1,5-2 месяца, заявил РИА Новости глава Брянской области Александр Богомаз.

В настоящий момент железнодорожные пути в Выгоничском районе расчищены от обломков упавшего моста. Благодаря профессионализму и слаженным действиям работы удалось сделать меньше, чем за сутки.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд "Климов – Москва". Погибли семь человек, 97 пострадали. В регионе объявлен трехдневный траур.