Пегова с декольте и короткой юбкой показала класс: ноги выше головы

Ирина Пегова считается одной из самых востребованных актрис отечественного кинематографа. Ее рабочий график расписан на месяцы вперед. А еще актриса много задействована в театральных постановках. А несколько лет назад Ирина Пегова приняла участие в популярном телевизионном танцевальном шоу. Оказалось, что артистка, обладающая аппетитными формами, отлично двигается.

А теперь свои незаурядные физические способности Ирина решила продемонстрировать в своем официальном телеграм-канале. Она опубликовала видео, на котором запечатлена в коротком белом платье с внушительным декольте. Актриса прошлась перед камерой и совершенно неожиданно выполнила "колесо".

Многочисленные подписчики в комментариях пришли в восторг от физической подготовки и непосредственности Ирины Пеговой. Фанаты рассыпались в комплиментах и одарили актрису самыми лестными эпитетами.

Кстати, благодаря танцам и прочей физической нагрузке Ирина Пегова сильно сбросила вес. Теперь актриса позволяет себе надевать самые эффектные и обтягивающие наряды.