ВС России ударили по месту производства украинских БПЛА

Российские военнослужащие нанесли поражение цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 2 июня, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, успешно сработала оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

При этом ликвидированы не только производственные цеха, но также места запуска и хранения БПЛА неприятеля, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

Между тем в Иркутской области обсуждают действия неравнодушных людей, которые при виде вылетавших из фуры украинских дронов попытались сорвать атаку и сбить аппараты камнями. Губернатор региона Игорь Кобзев пообещал, что "в рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении".

Между тем военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что беспилотники научились ориентироваться в пространстве за счет мобильного интернета. Дроны могут "снимать" необходимые данные буквально с вышек, которые передают интернет-сигнал, поэтому теперь их тоже начали глушить.