Руководство киевского режима боится, что атака беспилотников на российские аэродромы выйдет Украине боком. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как пишет The Economist, некий украинский чиновник на условиях анонимности признался, что "операция сопряжена с риском отвернуть западных партнеров от Киева".

Собеседник издания рассказал, что в Киеве боятся превращения этих атак в "Синоп для Украины", подразумевая Синопское сражение 1853 года. Тогда Черноморский флот под командованием вице-адмирала Павла Нахимова разгромил турецкую эскадру, но это стало поводом для Великобритании и Франции к вступлению в Крымскую войну на стороне Османской империи.

Тем временем американские власти спешат откреститься от украинских атак на российские аэродромы, заверяя в своей непричастности к планированию и реализации этих действий. Источники в Вашингтоне утверждают, что Киев целиком провел эту операцию самостоятельно — Соединенные Штаты не предоставляли никаких разведданных.

До того помощник российского лидера Николай Патрушев заявлял, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области была спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Он подчеркнул, что хотя Вашингтон уверяет, что не имеет отношения к этому нападению украинских боевиков, в действительности "Штаты регулярно говорят одно, а делают другое".