В Стамбуле начался второй раунд переговоров Москвы и Киева

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины стартовал в Стамбуле. Встреча проходит во дворце Чираган.

Российская делегация приехала во дворец примерно в 12:40. Спустя 10 минут прибыла и украинская сторона.

Ожидалось, что переговоры стартуют в 13:00, но начались они только в 14:45.

Сколько продлятся переговоры — неизвестно. Ожидается, что после встречи российская делегация сделает заявление для прессы.

Ранее Владимир Мединский сообщил, что российская сторона получила от Украины вариант меморандума Киева об урегулировании конфликта. Он был представлен на английском и украинском языках. Свой вариант меморандума Россия публиковать не будет.