Собянин: Первый пусковой комплекс Рублево-Архангельской линии метро будет запущен в конце 2026 года

На пересечении проспекта маршала Жукова и улицы Демьяна Бедного работы идут в стесненных условиях. Строительство новой станции "Народное Ополчение" будущей Рублево-Архангельской линии метро выполнено больше чем на половину.

"Станция мелкого заложения, глубина заложения 22 метра, станция имеет два подземных вестибюля. На сегодняшний день у нас идет завершение монолитной работы. Остались работы по второму вестибюлю входной группы. Приступили к отделочным работам и инженерным работам", - сообщил Дмитрий Дорожко, руководитель строительства.

Вдоль платформы будущей станции расположатся два ряда освещенных колонн, переходящих в своды просторного зала. А в цветовой палитре будут преобладать серые и красные цвета.

"Главной фишкой отделки этой станции будут являться стены, на которых будут присутствовать геометрический разброс по тонам. Когда вы идете в одну сторону, то на одной путевой стене вы увидите черный цвет, а на второй путевой стене вы видите красный цвет", - рассказал Сергей Кидяев, генеральный директор строительной компании.

Двадцать семь с половиной километров пути от центра города - за МКАД. Новая Рублево-Архангельская линия метро будет начинаться у комплекса Москва-сити, пройдет через Рублево-Архангельское, а ее финальной точкой станет Красногорск. Всего 12 станций. С нее можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

"Первый пусковой комплекс Рублево-Архангельской линии метро построен уже на 50%, проложены уже практически все тоннели, строятся станции. По планам, по задачам, которые мы ставим перед строителями, этот участок должен быть запущен уже в конце 2026 года", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как и все новые станции, "Народное Ополчение" строится с учетом максимального комфорта для пассажиров. Здесь будут турникеты с функцией оплаты проезда банковской картой и по биометрии, автоматы по продаже билетов и понятная навигация. Улучшится транспортная доступность района Хорошево-Мневники, где проживают 180 тысяч человек.

Ожидается, что после открытия новой станцией будут пользоваться порядка 12 тысяч пассажиров в сутки.