Участниками ЕГЭ по физике и обществознанию стали 40 тысяч столичных школьников

40 тысяч столичных школьников 2 июня сдавали ЕГЭ по физике и обществознанию. Это необязательные предметы, их выбирают, исходя из того, куда выпускник собирается поступать.

Обществознание традиционно один из самых популярных предметов по выбору. Его сдают для поступления на гуманитарные специальности. Впервые за несколько лет в топ популярных предметов вошла и физика. Она популярна у школьников, которые поступают в технические вузы.

Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 19 июня. Узнать их можно в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе.