Каждые выходные тихий двор в подмосковной Балашихе превращается в поле битвы

Стол с бутылками и закусками, раскаленный мангал, компания - тоже разгоряченная. Дело происходит в двух шагах от детской площадки и в десяти - от жилого дома. Прямо во дворе, под окнами. Пока Алексей заботливо переворачивает сосиски, чтобы не сгорели, сотрудник МЧС выписывает штраф за нарушение правил пожарной безопасности. И хотя мужчину, что называется, взяли с поличным, он бодрости духа не теряет.

Нарушителей штрафуют, проводят беседы, но для многих это – пустая формальность. Двор усыпан бутылками, фантиками и окурками. Все это следы шашлычных вечеринок, которые проходят здесь каждую неделю. Дымящие мангалы, громкая музыка, танцы до ночи.

Проблема не только в мусоре и шуме. Дым от мангалов тянет прямиком в окна. Дышать нечем, да и искры летят.

Сотрудники МЧС и полиции проводят рейды и штрафуют нарушителей. Вот еще тлеющие угли – нарушители спешно собирают свои вещи. От обиды за "испорченный" отдых вину не признают, а начинают грубить. А правила четкие: разводить костры и жарить шашлыки в скверах и парках Москвы и Подмосковья категорически запрещено. Теперь такие рейды с инспекторами МЧС и сотрудниками полиции проходят каждую неделю.

"Потому что введены определенные запреты на разведение открытого огня для приготовления пищи в неспециально оборудованных местах. Зона ответственности в соответствии с кодексом административных правонарушений для граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей", - рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Балашиха ГУ МЧС России по Московской области, заместитель главного государственного инспектора г.о. Балашиха по пожарному надзору Алексей Якушин.

Штрафы до 20 тысяч - аргумент серьезный. Но пока одни платят и уходят, другие тут же занимают их место. И снова - дым в окна, мусор под ногами, крики и музыка до ночи. Такова цена отдыха во дворе для тех, кто живет в этих домах.