Грандиозный праздник ко Дню защиты детей состоялся в Москве

В Москве при поддержке президентского фонда культурных инициатив состоялся грандиозный праздник ко Дню защиты детей.

Торжественное открытие прошло на Исторической сцене Большого театра, где зрителям показали балет "Конек-горбунок". Лучшие постановки представили и другие столичные театры. А после спектаклей гости получили подарки.

В этом году на празднике в Москве собрались 8 тысяч детей со всей страны. Среди них - и те, чьи родители сейчас находятся в зоне боевых действий или погибли в ходе специальной военной операции.